Stangata all’orizzonte per Cuadrado in Coppa Italia La Juve è pronta a far leva su un punto per evitare catastrofi

Secondo quanto scrive l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport, Juan Cuadrado rischierebbe fino a tre giornate di squalifica in Coppa Italia con l’accusa di “condotta violenta”, ben più grave della “condotta anti sportiva”.

Ma la Juve ricorrerà in appello ed è pronta a far leva sulle provocazioni di Samir Handanovic nei confronti del colombiano, sempre che il Giudice Sportivo non ne abbia già tenuto conto. Nel codice è infatti prevista l’attenuante quando si agisce “in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”.

The post Cuadrado, stangata all’orizzonte? La Juve farà leva su una cosa appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG