Il giornalista Riccardo Cucchi parla così a Milannews.it ecco cosa dice il giornalista sul Milan e di De Ketelaere.

Sono queste le parole di Riccardo Cucchi, giornalista che parla a MilanNews.it del Milan: “Il Milan ha retto finora, infatti è secondo ed è la squadra più vicina al Napoli. Otto punti non sono pochi, ma i rossoneri hanno tenuto abbastanza bene il passo della squadra di Spalletti. E lo ha fatto avendo anche la capacità di tamponare diverse assenze importanti visto che il Milan ha avuto parecchi infortuni. Anche per questo va sottolineato il percorso positivo del Diavolo“.

Conclude così su De Ketelaere: “Credo che sia tutto legato alla sua giovane età. Forse non ha ancora compreso fino in fondo il nostro campionato che a mio avviso è uno dei più difficili in Europa. Gli va dato il tempo di capire la mentalità e la filosofia di gioco del Milan. Non va assolutamente bocciato per il momento, ma va aspettato, dandogli nuove opportunità“.

