Il giornalista Riccardo Cucchi si è espresso sui social dopo il pareggio dell’Inter contro il Genoa

Il pensiero di Cucchi dopo Genoa-Inter:

«L’Inter chiude in testa il 2023 ma la Juventus accorcia le distanze sui neroazzurri. Il duello scudetto sarà il tema anche del 2024. La squadra di Inzaghi è costretta al pari da un Genoa tosto, la Juventus ha la meglio su una Roma spuntata in attacco, forte della sua solida difesa. E non solo»

