Il noto radiocronista Riccardo Cucchi ha sollevato alcuni dubbi sul calciomercato analizzando la situazione attuale dell’Inter

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Riccardo Cucchi ha detto la sua sulle mosse di calciomercato operate dalle squadre di Serie A, in particolar modo sull’Inter.

LE PAROLE – «Se dovesse arrivare Lukaku la Roma senz’altro ha piazzato il miglior colpo, ma io non sottovaluterei squadre come il Napoli che sono riuscite a trattenere i propri campioni.

Chi si è mosso di più ma non so se meglio è il Milan. Il Napoli è ancora la squadra da battere subito dopo c’è l’Inter ma. Poi c’è la Juve che ha voglia di tornare protagonista. Mi aspetto anche molto dalla Fiorentina che è una squadra che mi piace molto. La Lazio anche ha trovato bei giocatori forse ha ancora bisogno di tempo purtroppo il calendario non l’aiuta. La Lazio dovrebbe prendere un po’ di temperamento dalla Roma, il problema della Lazio è l’autocompiacimento si piace troppo».

