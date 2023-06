Antonello Cuccureddu, ex giocatore della Juventus, ha parlato della stagione del club bianconero. Ecco le sue dichiarazioni

Antonello Cuccureddu, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Juventusnews24 della stagione del club bianconero

Cosa lascia di positivo questa stagione alla Juve?

«Per la Juve è positivo solo quando se la gioca e sta nei piani alti…Questa è stata un’annata un po’ particolare e non è che mi sia piaciuta molto. Penso che lo stesso valga per i tifosi e per i giocatori».

Quali sono state le difficoltà principali dei bianconeri per Cuccureddu?

«Il discorso è sempre quello: quando non arrivano i risultati vuol dire che c’è qualche problema di squadra e di valori. L’allenatore è bravo e certi giocatori sono bravissimi, però questo non basta. Ci vuole ben altro perché la maglia della Juve è pesante e bisogna saperla portare».

