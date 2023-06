Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato di Silvio Berlusconi a margine del suo funerale in piazza Duomo

PAROLE – «L’ho visto a gennaio tre volte ed è stato bello rivederli. Oggi è un giorno in cui dobbiamo ricordare Berlusconi e pregare, la famiglia poi penserà a come meglio comportarsi con le aziende di famiglia, compresa Mediaset, una grande attività che Silvio ha saputo lanciare. Ha rivoluzionato anche il calcio, dove prima di lui non c’erano i diritti tv. Ha tracciato una via importante».

