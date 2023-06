Gianfranco Zola, ex giocatore del Cagliari nonché attuale vice presidente della Lega di Serie C, ha parlato della promozione in A dei rossoblù

Gianfranco Zola, ex giocatore del Cagliari nonché attuale vice presidente della Lega di Serie C, ha parlato della promozione in A dei rossoblù attraverso i propri profili social.

PAROLE – «Mi volveo complimentare con tutto il Cagliari, a partire dalla società, i giocatori ma in particolare da mister Ranieri per la straordinaria impresa che hanno fatto l’altro giorno a Bari- Considerando anche da dove erano partiti, dopo che il mister è arrivato a Cagliari, quello che hanno fatto è davvero qualscosa di importante e soprattutto di entusiasmante. Non vi nascondo che mi sono emozionato al gol di Pavoletti, l’altro giorno ho fatto un salto (ride ndr). Volevo proprio unirmi alla gioia di tutti. Questo è un risultato straordinario, non solo per il Cagliari ma per tutta la Sardegna».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG