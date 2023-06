Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, ha parlato di vari argomenti, tra cui il rapporto con Juric, a La Stampa

PAROLE – «Stagione? Ha avuto un sapore dolce ma anche un po’ amaro. L’Europa sarebbe stata meritata. Festeggiare però il mio compleanno con la Nazionale è stato bellissimo. Non mi era mai capitato di trovarmi così in sintonia con i compagni. A Roma contro la Lazio ad un certo punto ho pensato ‘ora ci servirebbe un uomo lì e lì è arrivato’. Non c’era uno di noi che non sapesse cosa fare. C’è un bel rapporto con lui: serve dare continuità, mi ha tirato fuori doti a me sconosciute. Con Giampaolo ero ai margini ma non ho mollato. Amo la maglia e tifo Torino da sempre. Inoltre mi piace parlare al gruppo, è una cosa che ti responsabilizza».

