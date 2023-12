Patrick Cutrone, ex attaccante del Milan, ha ricordato il gol segnato all’Inter in Coppa Italia con la maglia rossonera

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Patrick Cutrone, attaccante del Como ed ex Milan, ha ricordato il gol segnato all’Inter in Coppa Italia nel 2017:

«Uno dei più belli, da Milanista… Fare gol per me è tutto. Higuain resta il più forte che ho mai visto. Qualche trucco me l’ha insegnato e ho fatto un gol alla Roma proprio grazie a un movimento provato con lui».

