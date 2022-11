Daniel Maldini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportWeek. Un estratto delle parole del classe ’01 di proprietà del Milan

Daniel Maldini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportWeek. Le sue dichiarazioni sulla pesantezza del suo cognome e su come ha dovuto affrontare i pregiudizi.

COGNOME MALDINI PESANTE – «È certamente diverso che averne un altro, ma dipende da come la vivi. Io la vivo bene. Ho imparato a viverla bene. A volte è più pesante, altre è più facile. Come tutte le cose, ha i suoi pro e i suoi contro. Quante volte ho sentito dire: “Quello gioca solo perché è il figlio di”? Uff… Non credo smetterà mai. Ovvio, dipende anche da me che finisca. Conta sempre chi le dice, certe cose. A volte ho pensato: magari è vero. È vero e io non me ne accorgo. Ma la maggior parte delle volte me ne sono fregato.»

