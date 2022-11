Daniel Maldini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportWeek. Le parole del classe ’01 di proprietà del Milan su Leao

«Rafa mi fa ridere perché non pensa a niente. Zero, zero, zero. È bello stare con lui. All’inizio portavo lui e Alexis in giro per Milano per fargli conoscere la città, i posti dove andare, i miei amici... Ha fatto lo scatto in avanti quando ha capito di essere così forte.»

