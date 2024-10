Cambio di rotta forte del Milan sul mercato. Da 50 milioni a 15, ecco la cifra che potrebbe bastare per la vendita del rossonero.

In vista delle future sessioni di mercato, il Milan si muove con un occhio attento alle opportunità di rinforzare la propria rosa. Dopo un’inizio di stagione che ha messo in luce alcune criticità, la dirigenza rossonera si appresta a fare mosse significative per garantire al tecnico Paulo Fonseca gli strumenti necessari a competere al meglio.

Tra queste, emerge chiaramente la volontà di potenziare la rosa di Fonseca, che così come confermato anche dalle prestazioni non ottimali di alcuni elementi presenti in panchina. Parallelamente, la visione futura del club include anche decisioni difficili, come quella relativa alla cessione di un giocatore che, nonostante le aspettative, sembra aver concluso il suo percorso in maglia rossonera.

I possibili colpi in entrata

Il cuore del progetto di rafforzamento riguarda la ricerca attiva di un nuovo centrocampista. Le prestazioni sotto tono di Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah nel ruolo di mediani hanno evidenziato la necessità di un elemento con caratteristiche specifiche, capace di dare equilibrio e dinamismo alla squadra. Tra i nomi che circolano con insistenza vi è quello di Johnny Cardoso del Betis, un giocatore giovane ma già con esperienza internazionale sia in Liga che in Conference League. L’interessamento per Carney Chukwuemeka del Chelsea, inoltre, testimonia la volontà del Milan di esplorare tutte le opzioni disponibili, privilegiando formule di trasferimento flessibili come il prestito con diritto di riscatto.

Un addio annunciato

Parallelamente alle strategie di rinforzo, il Milan prepara anche alcuni dolorosi distacchi. Ismael Bennacer, nonostante un passato di fulcro nel gioco rossonero, sembra essere sulla via dell’addio. La sua cessione, già contemplata durante l’estate senza però trovare una conclusione ( il Milan sperava che qualcuno pagasse la clausola di 50 milioni di euro, ndr ), ora appare inevitabile – scrive Milanlive.it -: il club ha abbassato significativamente le sue richieste economiche, fissando a 15 milioni di euro il prezzo per la sua partenza. Questo allentamento nelle pretese finanziarie del Milan segue la logica di facilitare una transizione che sembra ormai decisa, anche in considerazione dell’interesse manifestato da club esteri.

Ismaël Bennacer

Prospettive future

Guardando oltre la sessione invernale, il Milan non nasconde ambizioni importanti per il mercato estivo, con Samuele Ricci del Torino in cima alla lista dei desideri. Il giovane centrocampista si è imposto come uno dei talenti più luminosi del campionato italiano, catalizzando l’attenzione di top club europei. La sua eventuale acquisizione rappresenterebbe un investimento significativo nelle prospettive future del club, segnando una svolta nel tentativo di ritagliarsi un ruolo da protagonista sullo scenario nazionale e internazionale.

