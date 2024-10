L’eco delle critiche non accenna a placarsi e, anzi, si alimentano sempre di più. “Non valgono mezzo Giroud”, volano parole di fuoco.

Il Milan perde e lo fa come peggio non avrebbe potuto. La sconfitta contro gli azzurri è una mazzata tremenda alle ambizioni della piazza rossonera, della società e della squadra guidata da Fonseca. La vittoria di Conte e San Siro ha reso note nuove e preoccupanti verità del Milan che peseranno nell’immediato futuro e non solo.

Problemi di rosa corta, incomprensioni tattiche e giocatori non al top, il tutto farcito da una rosa che si è dimostrata corta. Sono tanti i temi bollenti in casa Milan, uno in particolare rischia di accendere la discussione e il dibattito. Volano infatti parole grosse.

Milan, un problema di rosa

E’ evidente più che mai che il Milan abbia decisamente la coperta corta. Il dato emerge in modo chiaro e netto dalla sfida di ieri, in particolare il Milan difetta in qualità nelle sue seconde linee. Le assenze simultanee di giocatori del calibro di Reijnders e Pulisic, sommate a quelle di Gabbia e Theo, hanno messo in luce tutte le difficoltà di una rosa che, al momento, non ha ricambi all’altezza dei titolari. In partite come quelle di ieri, forti e solide, il Milan non è riuscito a segnare nemmeno un gol. E’ la dimostrazione che qualche intervento sul mercato forse è opportuno, magari già a gennaio, ma certamente nel prossimo mercato estivo. A rendere criptico il futuro è arrivata nelle ore appena successive la sconfitta contro il Napoli la decisione della società che alimenta già polemiche e dibattiti.

“Non valgono mezzo Giroud”: nuovo caso al Milan

Le critiche al Milan sono feroci, davvero forti e molto intense anche nei toni. In particolare Paolo Ziliani non ha perso l’occasione per andarci giù in modo pesante, dando seguito ad altre considerazioni sulla stessa falsa riga. In particolare il giornalista sul proprio profilo X afferma che “Morata, Abraham e Jovic, in tre, non fanno mezzo Giroud”. Aggiungendo poi a completamento di affermazione anche dei “complimenti vivissimi”. La sua analisi, forte nei toni, evidenzia una scarsa vena realizzativa dell’attacco del Milan, in particolare dei tre citati che, in effetti, in zona gol non hanno offerto prestazioni degne del loro bagaglio tecnico, almeno in termini di marcature segnate.

Alvaro Morata

Critiche senza fine

La critica feroce di Paolo Ziliani non si ferma al solo reparto offensivo rossonero, allarga infatti i propri confini mettendo nel mirino anche Musah, Terracciano, Emerson Royal, ritenuti uno più improponibile dell’altro. La prestazione contro il Napoli ha certamente prestato il fianco a critiche forti per via di un gioco e un rendimento che ha palesato limiti di rosa davvero profondi.

Non solo Musah, Terracciano, Emerson Royal (uno più improponibile dell'altro).

Anche Morata, Abraham e Jovic: che in tre non fanno mezzo Giroud.

Complimenti vivissimi.#MilanNapoli pic.twitter.com/x7TcL5h4oi — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 29, 2024

