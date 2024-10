Il Milan ci sta pensando seriamente. Potrebbe essere proprio lui il “regalo” per Fonseca, si parla già anche di cifre.

La partita di ieri tra Milan e Napoli ha palesato problemi davvero rilevanti in casa Milan. Uno su tutti è senza dubbio la coperta corta e l’assenza di qualità in panchina che possa sopperire a qualche assenza tra i titolari. Problemi che il mercato estivo non ha fatto risolto.

Non ha risolto ma che potrà risolvere però, circolano infatti voci molto forti dell’interessamento del Milan per un giocatore che potrebbe risolvere l’emergenza evidenziata ieri a San Siro, si parla inoltre già di cifre.

Milan, c’è un problema di rosa corta

La gara contro il Napoli è stata amara da molteplici punti di vista. Ciò che è sembrato però evidente è che il Milan abbia decisamente la coperta corta. Ciò che è emerso dalla sfida di ieri è che il Milan difetta in qualità nelle sue seconde linee. Le assenze simultanee di giocatori del calibro di Reijnders e Pulisic, sommate a quelle di Gabbia e Theo, hanno messo in luce tutte le difficoltà di una rosa che, al momento, non ha ricambi all’altezza dei titolari. In partite come quelle di ieri, forti e solide, il Milan non è riuscito a segnare nemmeno un gol. E’ la dimostrazione che qualche intervento sul mercato forse è opportuno, magari già a gennaio, ma certamente nel prossimo mercato estivo. A rendere criptico il futuro è arrivata nelle ore appena successive la sconfitta contro il Napoli la decisione della società che alimenta già polemiche e dibattiti.

Il profilo giusto per il rilancio

Fazzini, attualmente in forza all’Empoli, si sta dimostrando una delle rivelazioni di questa stagione. La società toscana ha fissato per lui un prezzo di partenza di 14 milioni di euro, consapevole dell’interesse che il giovane centrocampista sta suscitando. In un campionato come quello italiano, noto per essere un trampolino di lancio per giovani talenti verso squadre di maggior calibro, Fazzini rappresenta un’opportunità di investimento importante per chi cerca rinforzi in vista della prossima estate. Nonostante l’interesse di altre big italiane, il Milan sembra essere in una posizione vantaggiosa – scrive Milanlive.it – per assicurarsi il giocatore. Tuttavia, per portare a termine l’acquisto, il Milan dovrà lavorare su più fronti, sfruttando anche gli ottimi rapporti con l’Empoli, già consolidati da precedenti operazioni di mercato che hanno visto protagonisti altri giovani giocatori. La strategia del Milan per l’acquisto di Fazzini sembra chiara: oltre ad offrire una cifra vicina alla valutazione del giocatore, il club potrebbe sfruttare gli accordi precedenti con l’Empoli per abbassare la richiesta economica.

Paulo Fonseca

Prospettive e speranze

La potenziale acquisizione di Fazzini rappresenta per il Milan non solo un’opportunità di rafforzamento immediato del centrocampo ma anche una scommessa sul futuro. I tifosi rossoneri possono solo sperare che le trattative arrivino a buon fine e che il giovane centrocampista possa dimostrare sul campo il suo valore, contribuendo alla crescita e ai successi della squadra nel prossimo futuro.

