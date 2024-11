Il Milan potrebbe mettere nel mirino già per gennaio uno “scaricato” di lusso. Ecco la mossa a sorpresa per il prossimo mercato.

Nel cuore del mercato invernale del calcio, le manovre delle squadre si intensificano alla ricerca del tassello mancante che potrebbe rivelarsi decisivo per la seconda parte della stagione in cui il Milan deve compiere una rimonta significativa in campionato per rientrare almeno tra le prime quattro.

Tra i nomi che animano le voci di corridoio, spicca quello di un giocatore dall’indubbio talento, il cui percorso è stato segnato da un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Il giocatore, sempre più ai margini, potrebbe muoversi già a gennaio e il Milan emerge come uno degli aspiranti principali al suo ingaggio.

Ibra apre il mercato: l’occasione a sorpresa per gennaio è sempre più concreta

Ibra ha parlato chiaro nell’immediata vigilia di Slovan Bratislava-Milan. Il Club di Via Aldo Rossi, in stretta comunicazione con Fonseca, agirà nel mercato di gennaio qualora ce ne siano le necessità e le giuste opportunità. Un chiaro e deciso via libera a un mercato in cui il Milan ha la chiara necessità di aggiungere almeno un paio di tasselli per rendere più completo il pacchetto delle scelte in mano a Fonseca. Nelle ultime ore emerge un’indiscrezione di mercato davvero suggestiva che suona come un vero e proprio affare di mercato. Il giocatore è ai margini del suo club e il Milan, conoscendo perfettamente il suo valore, è pronto ad approfittarne.

Da “scaricato” a nuovo colpo del Milan: l’idea a sorpresa per gennaio

La stagione di Parisi alla Fiorentina rappresenta un chiaro esempio di come le dinamiche interne a una squadra possano influenzare il percorso di un calciatore. Nonostante sia partito con propositi ambiziosi, l’inserimento di Gosens nell’organico viola ha relegato il giovane terzino in una posizione marginale. La Fiorentina, sotto la guida tecnica di Palladino, ha trovato un equilibrio che lascia poco spazio a Parisi, il quale, dopo le sole presenze da titolare registrate al suo nome, si trova a dover valutare le sue opzioni per il futuro. Il Milan – scrive Milanlive.it – si posiziona tra i pretendenti più accreditati per l’acquisto di Parisi. I rossoneri vedono nel classe 2000 una soluzione ideale per rinforzare la fascia sinistra, senza incidere sulla quota di giocatori non comunitari nella rosa. L’interesse del Milan si inserisce in un contesto di ampio rinnovamento tattico e generazionale promosso dalla società, con Parisi che potrebbe rappresentare un investimento mirato verso un futuro di crescita e successi.

Una concorrenza agguerrita

L’affare Parisi, tuttavia, non è privo di complicazioni. Al Milan si contrappone l’interesse di altri club di Serie A, come la Juventus e il Torino, pronti a investire sul giovane talento per rafforzare le proprie difese. Il Bologna si aggiunge alla lista, insieme a un interesse concreto da parte del Lille, club di Ligue 1 in cerca di un sostituto all’altezza per colmare la lacuna lasciata dall’infortunio di Santos.

