Il ritorno della Juventus al terzo posto fa riportare l’Atalanta al settimo posto in classifica. Corsa all’Europa complicata

Colpo di scena In parte, ma attualmente la Juventus terza (senza il -15) e con un’Atalanta che da sesta passa a settima: cambiamento parziale, ma comunque una posizione in meno per la lotta all’Europa.

Tra calcoli cervellotici e pronostici, in questi casi la domanda sorge spontanea: strada tutta in salita oppure c’è ancora qualche chance per gli uomini di Gasperini? Non cambierà nulla se la Dea si metterà nella condizione di sfruttare ogni singola opportunità approfittando anche di errori altrui.

Il settimo posto sarà attivo alla Conference soltanto se una tra Juventus e Inter dovesse portare a casa la Coppa Italia, altrimenti soltanto le prime 6 avranno il privilegio di giocare le coppe. Per evitare ciò l’Atalanta deve riportare continuità avendo davanti a sé non solo un calendario interessante, ma anche due scontri diretti. Inoltre davanti ai nerazzurri ci sono le due milanesi nel cerchio di 4 punti, e vedendo l’impegno di Champions, la probabilità di vederle perdere qualche punto per strada è alta: un contesto dove l’Atalanta deve farsi trovare pronta.

Il nemico dell’Atalanta è l’Atalanta stessa, senza dimenticare dietro Bologna e Fiorentina: dirette concorrenti, ma avente quell’entusiasmo e fame che i bergamaschi devono assolutamente ritrovare.

