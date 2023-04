Gianfranco Zola, ex attaccante, ha parlato del momento del Cagliari e della lotta per la promozione. Le dichiarazioni

Gianfranco Zola, ex attaccante, ha parlato ai canali ufficiali Parmatoday del momento del Cagliari.

PAROLE – «Cagliari per me è l’anima. Nella mia vita ho avuto la fortuna di giocare in molti posti, ho avuto diverse soddisfazioni nella mia carriera e mi sono sentito amato. Ma Cagliari è stato qualcosa di diverso. Ho sempre mantenuto viva l’idea di tornare un giorno in Sardegna, mi ha accompagnato per tutta la carriera. E ci sono riuscito a 37 anni, senza nessuna certezza di poter portare a casa il risultato. Ma è andata bene, abbiamo ottenuto cose importanti e mi è rimasto dentro il rapporto con i miei compagni, con la città e con i tifosi che rappresentavamo ovunque con grandissimo senso di appartenenza. Quando dico anima intendo dire questo. Parma Sarà Una partita tirata tra due delle migliori squadre di Serie B. Diciamo che sarà un anticipo dei playoff, una gara molto incerta in cui si affrontano squadre ottime che giustamente hanno la pretesa di andare in Serie A. Forse il Cagliari come organico è la più forte tra le pretendenti, ha il reparto di mezzo più attrezzato. E dico che a centrocampo si deciderà la partita».

