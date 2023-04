Saranno giornate e mesi importanti in casa Sampdoria, secondo quanto riportato da Milano Finanza anche Garrone potrebbe rientrare nel fallimento del club

GARRONE – «Secondo fonti finanziarie però la sorpresa è che in caso di fallimento del club blucerchiato Edoardo Garrone, presidente di Erg ed ex proprietario della Sampdoria prima della cessione a titolo gratuito a Ferrero nel 2014, entrerebbe nella procedura concorsuale come “amministratore occulto e socio di fatto”. Sempre secondo fonti di alto livello in ambito finanziario vicine al dossier Sampdoria “Garrone e altri componenti della famiglia si sono attivati da diverso tempo per cercare di rassicurare i creditori».

