Adrien Rabiot ha segnato il gol decisivo per il passaggio del turno in Europa League, la Juve vuole rinnovargli il contratto.

Annata super la sua e superata la doppia cifra di gol in stagione. I bianconeri, secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, hanno la volontà di volerlo tenere anche per le prossime stagioni, ma il rinnovo è in stand by e lui pensa soltanto alla Coppa.

