La notte di Champions ha regalato molti sorrisi al Milan e a Fonseca ma, oltre a Leao, prende forma un “nuovo caso” tra i rossoneri.

Il Milan vince, porta a casa i tre punti e tutto sembra andare alla grande. Non è esattamente così. Oltre al “caso” Leao che alimenta polemica e discussione, si aggiunge un’altra spina nel fianco che, quanto prima, sarà il caso di risolvere.

Fonseca ha dimostrato di aver chiaro in mente l’undici da schierare, potendo contare su nuove certezze e giocatori che al momento sembrano brillare più di altri. In questo contesto nasce il “nuovo caso” per uno dei rossoneri che, ad ora, rischia davvero il posto.

Il contributo fondamentale dei “nuovi”

L’importanza dei nuovi acquisti nel recente successo del Milan non può essere sottolineata abbastanza. Noah Okafor e Samu Chukwueze hanno rappresentato un’iniezione di energia e talento che ha sicuramente inciso sul risultato finale. Tuttavia, è stata l’azione di Christian Pulisic, con il suo decisivo spostamento al centro, a cambiare le sorti del match, confermando il suo valore strategico per la squadra. La capacità di adattamento e l’impatto immediato dei nuovi innesti si rivelano così asset fondamentali per la visione di gioco di Fonseca.

Loftus-Cheek, una pedina fuori posto

Ruben Loftus-Cheek, nonostante le aspettative, sembra non essere riuscito a trovare un suo spazio efficace nell’assetto tattico di Fonseca. Le sue performance, come evidenziato dal tecnico, non hanno raggiunto il livello sperato, evidenziando una difficoltà nel trovare la propria dimensione soprattutto quando lo spazio si restringe e l’accelerazione con la palla diventa cruciale. Fonseca a fine gara ha affermato infatti: “Dobbiamo capire che è un giocatore di accelerazione con la palla, quando non ha spazio va in difficoltà. Non ha paura, ma deve capire determinate cose. Lavora tanto, mi dispiace che non sia al livello che potrebbe stare”. Questo scenario pone l’inglese di fronte a un bivio significativo per la sua carriera nel Milan, dove la continuità di rendimento non è ancora stata dimostrata.

Ruben Loftus Cheek

Un centrocampo in cerca di soluzioni

La situazione di Loftus-Cheek arriva in un momento di particolare necessità per il centrocampo milanista. Le assenze, come quella di Tiijani Reijnders, e l’esigenza di gestire accuratamente le risorse disponibili portano Fonseca a dover valutare ogni opzione, inclusa la possibile fiducia in giocatori come Yunus Musah o il ricorso ad altri elementi meno sfruttati. La gestione del reparto mediano diventa così una questione strategica di primo piano in vista delle prossime sfide.

