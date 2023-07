Olivier Dacourt, ex calciatore di Roma e Inter, ha parlato all’ANSA del razzismo nel mondo del calcio. Ecco le sue dichiarazioni

RAZZISMO E GALTIER – «Non siamo scimmie, ma ora basta violenze. E in un mondo giusto non dovrebbe neanche essere necessario precisarlo. Ma il razzismo è dappertutto, il paradosso è che in Francia pensano che sia nel calcio italiano, in Italia magari ritengono sia in Spagna. E casi come quello di Galtier, per il quale voglio rispettare la presunzione di innocenza, alimentano in questi giorni di rivolte il malessere dei ragazzi che di base hanno ragione, ma reagiscono in maniera sbagliatissima».

