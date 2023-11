Daffara tra Primavera e Next Gen: «All’inizio con Montero eravamo spaventati. Brambilla ci sta dicendo questo». Le dichiarazioni del giovane portiere

Giovanni Daffara è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Il portiere ha ripercorso gli ultimi anni in bianconero tra Primavera e Next Gen

La prima, grande, vera stagione di continuità arriva lo scorso anno, inizialmente in Primavera con Paolo Montero. Un piccolo aneddoto su di lui per cominciare? Poi la ferita aperta, l’eliminazione col Sassuolo ai playoff: lo Scudetto era un vostro obiettivo?

«Montero è la persona più umile che conosca. All’inizio eravamo spaventati, pensavamo fosse aggressivo come modo di porsi, di parlarci. In realtà è una persona buonissima, umile. Ci raccontava che ai suoi tempi era tosta giocarci contro… Lo Scudetto era un obiettivo, come lo era stato gli altri anni, ci dispiace ma purtroppo è andata così».

Mister Brambilla invece? C’è un chiodo particolare sul quale batte con voi quest’anno? Nei momenti complicati delle sconfitte, e poi in quelli delle vittorie, quale messaggio ha voluto trasferire a voi?

«Anche quando non arrivano i risultati o le prestazioni non è lì ad attaccarci o creare caos nello spogliatoio ma ci dice di stare tranquilli, che i risultati arriveranno se lavoriamo come dobbiamo lavorare. Ci vuole tanto tempo per crescere».

