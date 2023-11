Delio Rossi: «Vlahovic è forte, ma credo abbia qualche problema fisico…». Le dichiarazioni del tecnico sull’attaccante della Juventus

Delio Rossi ha parlato a TMW Radio sull’attaccante della Juventus.

VLAHOVIC – «Per dare un giudizio dovrei allenarmi e conoscerlo. Posso dare un giudizio vedendolo dalla televisione. A me sembra molto forte ma credo abbia qualche problema fisico. Non penso che stia esprimendo quello che aveva fatto vedere in viola. Scambio con Lukaku? Stiamo parlando di Lukaku che è un giocatore molto caratterizzato e che decide le partite. Io, però, avrei puntato su un Vlahovic senza problemi fisici».

The post Delio Rossi: «Vlahovic è forte, ma credo abbia qualche problema fisico…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG