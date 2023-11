Rugani Juve, parla l’agente: «Rinnovo? Giuntoli ci ha detto che…». Le dichiarazioni del procuratore del difensore, Davide Torchia

Davide Torchia, agente del difensore della Juventus Daniele Rugani, ha parlato così del futuro del suo assistito a TMW.

RINNOVO – «Ottimismo per il suo rinnovo? Non esageri, abbiamo sempre ottimismo. Giuntoli ha espresso la potenzialità di poter prolungare, non voglio dire il desiderio, questo rapporto. Non è un segreto e le prime idee sono venute questa estate, non dopo aver vinto a Milano. Ci fa piacere e Daniele è contento di questo perché porta il suo club sempre più addosso. Non ha mai pensato, anche quando giocava meno e c’erano tanti campioni, di andar via. Lui ha sempre detto che fin quando faceva piacere alla società sarebbe voluto rimanere. È stato percepito il valore dell’uomo e del calciatore».

The post Rugani-Juve, parla l’agente: «Rinnovo? Giuntoli ci ha detto che…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG