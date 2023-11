Soulé Juve, il ds del Frosinone: «Ce l’hanno dato perché si fidavano. Se lo rivogliono…». Le dichiarazioni di Guido Angelozzi

Guido Angelozzi, ds del Frosinone, ha parlato così a Sportmediaset di Matias Soulé (proprietà Juventus) prima della gara di Coppa Italia col Torino.

Le sue parole: «Abbiamo un grande rapporto con la Juve, ci ha dato tre giocatori bravi. Soulé? Ad oggi nessuna richiesta, se ci sarà ne parliamo. Cerchiamo di tenere i rapporti aperti con le società. Poteva andare in altre società e l’hanno dato a noi perché si fidavano. Vediamo cosa succederà da qui a gennaio. Argentina o Italia Non diamo consigli è una scelta del ragazzo, ha personalità per cui la scelta di cuore è sua e della sua famiglia».

