Fonseca, nonostante la vittoria di ieri, resta in bilico? Emerge una sensazione molto chiara sul futuro del tecnico portoghese.

Nella notte europea, il Milan ha ottenuto una vittoria cruciale in terra slovacca che non solo gli ha permesso di riappropriarsi di tre fondamentali punti nel cammino della Champions League ma ha anche acceso i riflettori sui promettenti talenti di Leao e Abraham.

Questo risultato si colloca nel contesto di una fase di Champions che vede il club milanese lottare con determinazione per una posizione tra le prime otte, soprattutto dopo una partenza in salita nel torneo. Ma oltre ai lampi di brillantezza, la partita ha messo in evidenza alcune criticità difensive che non possono essere ignorate.

Le potenzialità di un Milan in crescita

La vittoria contro lo Slovan Bratislava rappresenta per il Milan non solo tre punti preziosi ma anche la conferma che la squadra possiede le risorse per ambire a traguardi importanti in Champions League. La squadra di Fonseca, che aveva iniziato il suo cammino europeo inciampando contro avversari del calibro di Liverpool e Bayer Leverkusen, ora guarda con ottimismo al futuro, consapevole che le prossime partite contro Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria rappresentano un’opportunità concreta per accumulare punti e risalire la classifica. Se la serata di Bratislava ha portato sorrisi per il risultato, resta ancora tutto da decifrare il futuro di Fonseca.

Dagli ottavi di Champions al rischio esonero? Ecco perché Fonseca rischia

Nonostante l’importanza dei successi in campo europeo, per il Milan è fondamentale non perdere di vista l’obiettivo del campionato, dove le aspettative non sono state finora soddisfatte. A Fonseca infatti – scrive Calciomercato.com – potrebbe non bastare un percorso netto in Champions League per tenersi la panchina del Milan. La squadra trova attualmente difficoltà a posizionarsi tra i primi della classifica, distaccandosi significativamente dalla zona Champions. Da qui si evince che ora il focus sul suo futuro sia strettamente legato al campionato, già a partire dalla gara di sabato contro l’Empoli che assume quindi un significato particolare, così come le successive quattro sfide prima della fine dell’anno, considerate decisive per la qualificazione alla massima competizione europea.

Paulo Fonseca

La costruzione del carattere

Il Milan dimostra di saper incantare con le prestazioni di punta come quelle di Leao e Pulisic, ma ciò che ora si chiede alla squadra è di mostrare una continuità di risultati e carattere. Il gol subito in contropiede poco dopo aver segnato contro lo Slovan evidenzia una fragilità che non può essere trascurata. La capacità di mantenere un alto livello di gioco e di reazione durante tutta la partita è fondamentale per la crescita di una squadra che aspira a risultati importanti tanto in Italia quanto in Europa.

LEGGI ANCHE Bocciatura eccellente e addio imminente al Milan? Colpo di scena, ecco la cifra per cui può partire

Leggi l’articolo completo Dagli ottavi di Champions (più vicini) al rischio esonero: Fonseca è tutt’altro che sicuro, ecco perché, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG