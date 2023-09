D’Agostino sicuro: «Il Milan ha bombardato il Newcastle, è mancato il gol». La sua analisi sullo 0-0 di San Siro

Gaetano D’Agostino è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare, tra le altre cose, del Milan in Champions League.

D’AGOSTINO – «La Lazio ha meritato il pareggio per come se l’è giocata, più per quello che ha creato. L’Inter è la più forte in Italia in questo momento, Garcia ha affrettato troppo i tempi per mettere i suoi princìpi, doveva aspettare ancora un po’. Si vede un po’ di confusione in campo. Il Milan ha bombardato il Newcastle ed è mancato solo il gol. Per me le italiane possono dire la loro anche in Champions»

The post D’Agostino: «Il Milan ha bombardato il Newcastle, è mancato il gol» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG