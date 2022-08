Gaetano D’Agostino ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Le sue dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio

Intervenuto a 1 Station Radio, Gaetano D’Agostino ha parlato così della corsa Scudetto in Serie A:

«Per la super partenza, la velocità di crescere e apprendere dei nuovi e per la freschezza di idee, dico che il Napoli ci sarà sicuramente. La squadra è più matura della passata stagione, ed io ero uno di quelli scettici. Poi c’è la Roma che è squadra solida. Il Milan perché è la squadra campione in carica. Infine ci metto anche l’Inter. Però non vedo una squadra schiacciasassi, sono tutte lì».

