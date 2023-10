Daino critica i rossoneri: «Devono avere più umiltà. Sono stati presuntuosi». Le parole dell’ex calciatore sulla sfida di ieri contro il PSG

Daniele Daino ha commentato ai microfoni di Sportitalia l’atteggiamento avuto dal Milan nella sfida contro il PSG. Ecco le parole dell’ex difensore rossonero:

«Emblematico come sono arrivati i gol, soprattutto il primo ed il terzo, con una difesa del Milan che scappa, a tal punto da portare Mbappé in una zona dove non lo devi mai portare. Quello è un atteggimaneto di presunzione. Devi avere l’umiltà. Contro queste squadre, anche se mi chiamo Milan, io la preparerei anche in maniera più umilie, stando dietro la linea della palla. Perchè il Milan così è stato messo sotto su tutti i punti di vista».

