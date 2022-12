Sono queste le parole di Daniele Daino a Sportitalia, ecco cosa dice sull’Inter in vista della ripresa del campionato.

Ecco le parole di Daniele Daino a Sportitalia, ecco come analizza l’Inter in vista della ripresa della seconda parte di stagione: “Quando si parla di due giocatori così io farei giocare o uno o l’altro. Poi possono anche giocare assieme, sono entrambi attaccanti di livello. Secondo me per ciò di cui ha bisogno l’Inter, non è la coppia migliore. Detto questo Dzeko è talmente intelligente a livello calcistico che può giocare con chiunque. È una partita fondamentale sia per l’Inter che per il Napoli. Gli azzurri uscendo imbattuti metterebbe di fatto una mano sullo Scudetto.“

Orlando su TMW Radio discute così: “Sì, è anche vero che sono due prime punte ma può essere una soluzione inaspettata. Soprattutto in attesa che torni il vero Lautaro dopo un Mondiale deludente nonostante sia stato vinto. Dzeko è un giocatore completo, non solo un bomber, ma va provata e affinata. I giocatori forti e intelligenti possono sempre coesistere.“

