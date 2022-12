Sono queste le parole di Tacchinardi, l’ex Juventus su TMW Radio parla così della sfida tra Inter e Napoli.

Ecco cosa dice Tacchinardi su TMW Radio sulla sfida tanto attesa tra Inter e Napoli: “Sarà una partita delicatissima per l’Inter, se perdesse si allontanerebbe in maniera clamorosa. Ha una rosa forte, ma quello che ha fatto vedere il Napoli, la personalità e la voglia di dominare, fa ben sperare per Spalletti. E partono favoriti. Pareggio? Il Napoli va su tutti i campi per dominare e vincere. L’Inter deve avere la forza e la personalità per creare qualche crepa nel Napoli se vuole sperare.“

Su TMW anche l’ex Colonnese parla così: “C’è curiosità da parte di tutti. Una sosta così lunga a novembre non c’è mai stata e non possiamo sapere come arriveranno le squadre. Se parliamo del passato il Napoli ha meritato alla grande il primo posto. L’Inter invece è in ritardo e ora deve recuperare. Tra le due chi ha più da perdere è la squadra nerazzurra.“

