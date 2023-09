L’ex difensore Daniele Daino ha espresso il suo parere su come Inter e Milan si stanno avvicinando al derby di domani pomeriggio.

Daniele Daino a TMW Radio ha parlato del derby, del lavoro di Pioli e Inzaghi e del centrocampo dell’Inter. “Sono due squadre che stanno bene. L’Inter non subendo gol dà l’impressione di essere la più solida ed equilibrata in tutti i reparti. Andrei ad analizzare più che altro il lavoro fatto da entrambi i tecnici molto bene. L’Inter e il Milan hanno inserito bene i nuovi. Inzaghi e Pioli hanno lavorato bene con i nuovi innesti e gli hanno fatto capire velocemente cosa vuole dalla squadra”.

Davide Frattesi

“Questo derby arriva al momento giusto, peccato per la pausa nazionali che ha interrotto il buon lavoro dei due tecnici. Ci arrivano entrambe con entusiasmo, i dettagli e gli episodi decideranno il derby. Vista l’importanza del derby, sarà fondamentale dare continuità. Chi porta a casa il derby porta in casa tanto entusiasmo in più. I due tecnici credo continueranno con la linea intrapresa e non mi aspetto stravolgimenti di formazione, a meno di problemi post-nazionali. Nonostante il Milan abbia inserito nuovi giocatori già pronti, però poi dobbiamo aspettare a dare giudizi. Il centrocampo dell’Inter nella totalità e per come sono miscelati è uno dei più forti d’Europa. Sa fare filtro e subire poco è proprio per merito del centrocampo molto equilibrato. Al Milan devono ancora trovare i meccanismi perfetti e ci vorrà del tempo. Se stanno bene entrambi, quello dell’Inter ancora oggi ha qualcosa in più“.

L’articolo Daino: “Il centrocampo dell’Inter è uno dei più forti d’Europa, il derby sarà deciso dagli episodi” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG