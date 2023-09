Le condizioni di Sandro Tonali e Sven Botman, calciatori del Newcastle, in vista della sfida contro il Milan

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Tonali e Botman per il Milan.

PAROLE – «L’unico obiettivo per me adesso è cercare di battere il Brentford. Il Milan avrà la priorità una volta finita la partita. Penso che terremo a bada l’eccitazione, sarà solo un volo leggermente più lungo di quelli che facciamo in Inghilterra. Sono molto riluttante a parlare del Milan oggi. Vogliamo che l’attenzione e l’energia dei giocatori siano rivolte a domani. Tonali? Ha un leggero infortunio alla coscia e credo che non dovrebbe giocare contro il Brentford per essere a disposizione contro il Milan. Botman invece ci sarà da subito».

