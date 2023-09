Christian Manfredini, doppio ex di Juve-Lazio, ha così parlato in vista del match dello Stadium di domani

LE PAROLE – «Una partita viva e piena di gol, perchè sono due squadre che vengono da due momenti importanti. La Lazio ha fatto molto bene a Napoli, ha giocato una partita bella pimpante e ha ottenuto un risultato di livello. La Juve anche sta facendo bene e credo quindi sarà una gara molto aperta a qualsiasi risultato».

