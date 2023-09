Il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek si trova molto bene a Milano ed è pronto per affrontare i nerazzurri.

Ruben Loftus-Cheek ha espresso il suo parere sulla gara di domani contro l’Inter e sull’obiettivo seconda stella da contendere proprio alla formazione di Inzaghi; ecco le sue parole ai canali ufficiali della Serie A. “Derby? Ho chiesto ai miei compagni com’è l’atmosfera. Mi hanno detto che non si può spiegare a parole e che lo capirò da solo. Non vedo l’ora di giocare una partita così. So quanto è importante per i tifosi e per il club. Queste sono le partite che tutti sognano di giocare. I nerazzurri sono sicuri di sè. Sarà una partita avvincente, siamo partite forti entrambi, ci sarà un’atmosfera da sogno”.

Stadio San Siro spalti vuoti

“E’ un onore poter giocare questa partita. Pioli? Fin dalla prima volta in cui abbiamo parlato ho capito che eravamo sulla stessa lunghezza d’onda. E’ stato bello parlare con lui, quello che mi chiede è quello che mi piace di più fare. La prima parte di carriera non è stata facile, ho avuto diversi infortuni, ho trovato poco spazio e quando lo trovavo giocavo fuori posizione. Quindi il mio rendimento è stato altalenante. Ora cerco la sostanza. Il mister mi ha fatto capire che il Milan è la squadra giusta per me. Mi vedo come un giocatore fisico e tecnico. Mi piace giocare a centrocampo dove posso sfruttare la mia fisicità e aggiungere velocità e potenza all’azione. Ma mi piace avere la palla tra i piedi e rendermi pericoloso in avanti. Ho capito cosa significa indossare questa maglia. Questa nuova vita è iniziata bene. Vincere lo scudetto sarebbe bellissimo, è un obiettivo alla nostra portata. Siamo partiti bene, ma sappiamo quanto sia difficile questo campionato. Daremo sempre il massimo, poi alla fine vedremo dove saremo arrivati“.

L’articolo Loftus-Cheek: “L’Inter è sicura di sé, non vedo l’ora di giocare una partita così, lo Scudetto è alla nostra portata” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG