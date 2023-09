Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato della situazione attuale di San Siro. Tutti i dettagli in merito

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato di San Siro per Inter e Milan a margine di una conferenza stampa al teatro alla Scala.

PAROLE – «Speranze per recuperare il progetto San Siro? Io penso di sì.Tutto sommato è chiaro che non aiuta il vincolo ma non credo che si possa dal mio punto di vista dichiarare chiuso il dossier San Siro, vediamo. Anche perché abbiamo un procedimento aperto e bisogna capire che intenzioni hanno. E’ inutile che io commenti perché qualunque parola su un tema del genere è sbagliata, vedremo. In ogni caso soprattutto finché questo procedimento è aperto e finchè le squadre non manifestano, se lo manifesteranno, non più interesse per San Siro sto zitto e aspetto».

