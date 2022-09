Queste le parole di Daniele Daino ai microfoni di TMW sul MIlan, ecco le parole dell’ex giocatore difensivo.

Ecco le parole dell’ex calciatore Daniele Daino, ai microfoni di TMW sul Milan: “Il Milan sta lavorando bene ormai già da diversi anni; il progetto è già avviato da almeno due anni e la società ha una struttura superiore alle altre in Italia. Nonostante i miglioramenti delle altre contendenti il Milan resta avanti.“

Theo Hernandez

Conclude così Daino: “Theo interpreta il suo ruolo come pochi. È lui a decidere se giocare esternamente o internamente. In precampionato già tendeva ad occupare la zona centrale e nelle ultime settimane sta accentuando questa tendenza. È un giocatore che sta diventando totale e in questo momento è uno dei terzini sinistri più forti d’Europa, se non del Mondo. Sulla fascia lui e Leao rappresentano un’eccellenza incredibile, quando puntano diventano incontenibili.“

