Daniele Daino, ex Milan, ha commentato così la possibilità che Terracciano del Verona sbarchi a Milanello nel mese di gennaio

Ospite a Sportitalia, l’ex Milan Daniele Daino ha commentato:

«Terracciano ha una prospettiva poi farsi trovare pronti nel milan non è come giocare nel Verona con tutto il rispetto. Per me il mercato di gennaio è molto complicato anche per i singoli giocatori, e io lo sono stato, tranne se ti danno la possibilità di andare sui giovani. Difficile prendere chi può farti fare grandi cambiamenti a meno che non spendi tanto e non è detto».

