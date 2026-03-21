Dal campo al programma televisivo: è lui ad aver conquistare Joe Bastianich

Federico Florindi, portiere della Nuova Foiano, squadra di calcio che milita in Promozione toscana, ha appena aggiunto un trionfo inaspettato al suo già ricco percorso. Non stiamo parlando di una parata decisiva o di una vittoria sul campo, ma di un successo di tutt’altro genere: Florindi ha conquistato Joe Bastianich, il noto chef e giudice di programmi televisivi, nel celebre show culinario Foodish in onda su TV8.

Un salto dall’erba dei campi di calcio alla cucina televisiva che ha sorpreso molti, ma che si inserisce perfettamente in una narrazione che sta prendendo piede sempre più, quella degli sportivi che esplorano il mondo della televisione e della gastronomia. Florindi ha partecipato a una delle puntate, un programma dove le sfide culinarie tra concorrenti sono messe alla prova da piatti, ingredienti e presentazioni che devono rispondere alle rigide richieste dei giudici.

Calcio e cucina, Joe Bastianich scende in campo

Florindi ha dimostrato di non essere solo un abile portiere, ma anche un grande amante della cucina, con una passione che gli ha permesso di farsi notare in un ambiente dove la concorrenza è agguerrita. Durante la puntata, non solo ha brillato per la sua preparazione culinaria, ma ha anche avuto l’occasione di conquistare uno dei giudici più esigenti in assoluto: Joe Bastianich. Il celebre chef, noto per la sua severità, ha apprezzato la preparazione di Florindi, un aspetto che ha sicuramente contribuito alla sua vittoria. Un “gol” inaspettato, ma ben giocato, che ha messo in luce un lato inedito dell’atleta.

La sua conquista è un chiaro esempio di come la passione per qualcosa possa trasformarsi in un successo a 360 gradi. In un’epoca in cui gli sportivi diventano sempre più protagonisti anche fuori dai loro ambiti, Federico Florindi si è guadagnato un posto d’onore tra i volti della televisione italiana, almeno per una notte. Chissà, forse la sua carriera da portiere avrà una curiosa e gustosa continuazione anche tra i fornelli, con i suoi pici da primo posto.