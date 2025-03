Dal Milan alla Juve, è fatta: cessione definitiva senza ripensamenti

Il giocatore passerà definitivamente in bianconero, definiti i dettagli dell’operazione.

Il Milan il prossimo anno dovrà riscattare la pessima figura fatta durante la stagione attuale. La squadra andrà rinforzata in tutti i reparti, andranno trovati un DS e un allenatore e andrà riorganizzato per bene l’assetto societario in toto. Mentre arrivano anche i consigli di Arrigo Sacchi, la proprietà valuta quali giocatori tenere e quali cedere. Mentre da Torino arrivano le prime offerte…

Kalulu sarà riscattato dalla Juve

Pierre Kalulu a giugno diventerà al 100% un giocatore della Juventus. Il difensore francese sarà riscattato dalla Juventus per 14 milioni, il giocatore ha dimostrato di essere molto valido e ha convinto la dirigenza juventina a puntare su di lui. Già quando fu ceduto in prestito i tifosi rimasero stuiti della scelta. Il giocatore è sempre stato forte e la difesa rossonera avrebbe avuto bisogno di un jolly difensivo come lui. Tuttavia la società decise di farlo partire pure con un riscatto molto basso, attorno ai 14 milioni precedentemente citati.

Il riscatto di Kalulu diventerà parte del tesoretto

I 14 milioni del riscatto di Kalulu andranno a costituire, assieme ai ricavi degli altri riscatti e cessioni, il tesoretto che la dirigenza rossonera reinvestirà nel mercato. Dagli altri prestiti con diritto di riscatto potrebbero arrivare ben 100 milioni, la cosa migliore? Questi ricavi arriveranno con la cessione di giocatori già fuori dai progetti del Milan. La società inoltre non considera nessun giocatore incedibile ed è quindi probabile che pure i top player rossoneri potrebbero partire.

