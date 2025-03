Comincia le mosse per programmare al meglio il prossimo mercato, e la società pensa ad un clamoroso ritorno.

Il Milan sta vivendo il momento più complesso dal post-scudetto. La squadra gioca con un mister praticamente già esonerato e la società sta già lavorando per rimpiazzarlo. Un profilo sondato per la panchina potrebbe però saltare, ma la dirigenza è fiduciosa di trovare una soluzione. Servirà essere protagonisti anche sul mercato, e si pensa ad un clamoroso ritorno…

Nuova figura in dirigenza?

Dopo aver incaricato Furlani di scegliere il Direttore Sportivo sembrerebbe che a Gerry Cardinale sia venuta una nuova idea per il futuro del Milan. L’italoamericano sarebbe intenzionato ad inserire nella società una nuova figura, che avrà l’incarico di collaborare a stretto contatto con il DS. La posizione si chiamerà “Head of Football” e avrà l’incarico, assieme al Direttore Sportivo, di rappresentare la società in sedi istituzionali e di mediare fra società e squadra. Per questa posizione il profilo più quotato attualmente è quello di Massimo Ambrosini.

Risolto il problema Ibra se ne creerà un altro?

Negli ultimi tempi Cardinale era riuscito a risolvere la faida che vedeva coinvolti Ibrahimovic e Furlani, con l’affidamento totale della squadra a quest’ultimo. Tuttavia l’ingresso di questa nuova figura in società potrebbe creare un’altra situazione spiacevole. Infatti un Direttore Sportivo esperto come Paratici potrebbe volere carta bianca, senza doversi per forza consultare con una figura che non ha la sua autonomia. Cardinale sta provando ad americanizzare il Milan, ma questo non sembra che stia pagando molto.

Leggi l’articolo completo Milan, clamoroso ritorno? Una ex stella rossonera potrebbe tornare a Milanello, su Notizie Milan.