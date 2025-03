Saltano “subito” due teste al Milan, la notte di Napoli costa carissima: “decisione” presa, è finita qui

Saltano “subito” due teste al Milan, la notte di Napoli costa carissima. Circola una voce, una sensazione, molto forte a riguardo.

Il Milan perde a Napoli, ma a far discutere è un primo tempo in cui la squadra non è mai scesa in campo. L’atteggiamento mostrato non è stato all’altezza di una gara di cartello come quella contro gli azzurri, con i rossoneri incapaci di reagire fin dai primi minuti. La riscossa nella ripresa, purtroppo, non può cancellare il brutto visto al Maradona. Nel post-gara, mister Conceicao ha usato parole forti, esprimendo concetti che sicuramente faranno discutere, e non poco. Tuttavia, qualcosa di decisivo sembra emergere dopo la notte napoletana, suggerendo che la squadra potrebbe affrontare cambiamenti importanti per il prosieguo della stagione.

Conceicao esonerato e il malcontento dei tifosi

La posizione di Conceicao è più in bilico che mai, e la notte potrebbe davvero aver portato consiglio, con una decisione che potrebbe rivelarsi davvero forte. Perdere contro il Napoli, in fondo, può starci, ma è la modalità con cui è arrivata la sconfitta a creare rabbia e scoramento tra i tifosi. Nonostante la presenza massiccia ieri al Maradona, il malcontento è esploso, con i sostenitori rossoneri che non hanno esitato a contestare il presidente Cardinale, un atteggiamento ormai consueto nelle ultime settimane. Il futuro di Conceicao e le scelte della dirigenza rossonera sembrano a questo punto più che mai incerti.

Saltano “subito” due teste al Milan, la notte di Napoli costa carissima

Dopo l’ultima partita, è diventato chiaro che per Sergio Conceicao e i giocatori al centro delle critiche, Joao Felix e Tammy Abraham, il tempo al Milan si è concluso. Sebbene i destini dei calciatori fossero già oggetto di speculazione, le loro prestazioni sotto i riflettori in una partita cruciale hanno cementato la loro partenza dal club. Nonostante la fiducia del tecnico portoghese in loro, il loro contributo è stato giudicato ampiamente insufficiente. Mentre la prossima stagione sembra lontana, il dibattito sul futuro dei giocatori sta già prendendo forma. Joao Felix ha già attirato l’interesse di club esteri, con il Galatasaray che emerge come una possibile destinazione dopo che il suo agente ha confermato la partenza dall’Italia. Tammy Abraham, d’altra parte, si trova davanti a un bivio complicato. Le sue prestazioni inconsistenti, unite a questioni contrattuali e alla valutazione del suo cartellino dalla Roma, complicano i suoi piani futuri.

