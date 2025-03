Derby di mercato: Milan e Inter si sfidano per il talento classe 2004

Derby di mercato: Inter e Milan si sfidano per un giovane talento del Chelsea. Chi se lo accaparrerà, si assicurerà un futuro brillante a centrocampo.

Milano è di nuovo teatro di una rivalità che non conosce tregua: Inter e Milan si stanno dando battaglia per mettere le mani su un giovane centrocampista nato nel 2004, di proprietà del Chelsea. Le due società, sempre attente a scovare promesse per il futuro, vedono in lui un’occasione d’oro per rinforzare il reparto mediano con qualità e prospettiva. Non è solo una questione di prestigio, ma di strategia: chi riuscirà ad accaparrarselo avrà un vantaggio non da poco nei prossimi anni. Il derby, stavolta, si gioca a colpi di telefonate e offerte, con i tifosi che già sognano un colpo da applausi.

Il Milan punta forte su Andrey Santos

Tra i nomi che circolano, quello di Andrey Santos sembra aver conquistato il cuore della dirigenza rossonera. Il brasiliano, di proprietà del Chelsea, sta facendo parlare di sé in prestito allo Strasburgo, dove ha dimostrato di avere stoffa da vendere. Il Milan lo segue con interesse, convinto che le sue caratteristiche possano sposarsi alla perfezione con il calcio italiano: un mix di tecnica e grinta che piace a Pioli e ai suoi uomini. I rossoneri starebbero pensando a un prestito per portarlo a San Siro, anche se la strada è in salita: Inter, PSG e Monaco sono alla finestra, pronte a inserirsi. Il Diavolo, però, non molla e vuole giocarsi le sue carte.

Andrey Santos, il talento che incanta

Ma chi è questo Andrey Santos che fa gola ai grandi club? Nato a Rio de Janeiro nel 2004, è un prodotto del vivaio del Vasco da Gama, dove ha mosso i primi passi prima di volare al Chelsea due anni fa. Dopo un passaggio al Nottingham Forest e il ritorno al Vasco, è con lo Strasburgo che sta vivendo la sua esplosione: 10 gol in 37 partite parlano chiaro. Tecnica sopraffina, visione di gioco e un fiuto per il gol raro per un centrocampista: Santos ha tutto per sfondare. Se il Milan dovesse riuscire a portarlo in Italia, potrebbe ritrovarsi tra le mani un gioiello pronto a brillare in Serie A.

Leggi l’articolo completo Derby di mercato: Milan e Inter si sfidano per il talento classe 2004, su Notizie Milan.