Nuovo allenatore Milan, colpo Paratici: il profilo fa sognare i tifosi

Milan, Paratici possibile tramite per il nuovo allenatore: valutazioni in corso. L’ex dirigente coinvolto nelle decisioni, attesa per la scelta definitiva.

Il Milan è alle prese con una scelta fondamentale: trovare l’allenatore giusto per la prossima stagione. Dopo l’avventura con Sergio Conceiçao che non ha convinto del tutto, i rossoneri vogliono voltare pagina. In pole position c’è Massimiliano Allegri, un nome che piace tanto alla dirigenza, in particolare a Giorgio Furlani. Allegri porta con sé un bagaglio di trofei e una conoscenza profonda della Serie A, oltre a quel carattere forte che potrebbe ridare stabilità a una squadra in cerca di certezze. È stato fermo un anno dopo la Juventus, ma il suo ritorno in pista sembra vicino. Eppure, il club non si ferma a lui: altre idee circolano, perché i tifosi sognano un progetto che li riporti ai vertici.

Paratici a un passo dal Milan: settimane decisive

Intanto, il Milan sta per piazzare un colpo grosso fuori dal campo. Fabio Paratici, l’uomo che ha costruito la Juventus dei nove scudetti e fatto bene anche al Tottenham, è vicinissimo a diventare il nuovo direttore sportivo. Si parla di un incontro fiume con Furlani, durato ore, in cui si sarebbe già messa nero su bianco una strategia per il futuro. Paratici ha il fiuto per i talenti e sa come muoversi sul mercato internazionale: potrebbe essere lui la chiave per riportare il Milan a competere ad alti livelli. Manca poco all’ufficialità, forse questione di giorni, e i tifosi già immaginano cosa potrebbe fare con le redini del mercato in mano.

Paratici incontra De Zerbi: una pista a sorpresa

E se il prossimo allenatore fosse Roberto De Zerbi? È questa la voce che rimbalza dopo un incontro tra Paratici e l’entourage del tecnico dell’Olympique Marsiglia, avvenuto in un hotel di Milano. De Zerbi, cuore rossonero fin da ragazzo, potrebbe essere la sorpresa per prendere il posto di Conceiçao. Con Paratici al timone, l’idea di un allenatore giovane e ambizioso come lui prende corpo: il suo calcio spumeggiante piace, e la sintonia con il futuro ds potrebbe fare la differenza. Allegri resta avanti, ma De Zerbi è un nome che scalda i cuori e accende la fantasia dei milanisti.

