Cominciano a delinearsi i piani di mercato estivi del Milan, nel mirino anche un’interessante operazione con l’Empoli.

Il Milan sta già cominciando a guardarsi attorno in vista del mercato estivo. La rosa andrà necessariamente rivoluzionata e andranno trovati un Direttore Sportivo e un nuovo allenatore. Conceiçao è ormai quasi impossibile che resti e ormai è sempre più un separato in casa. Anche i big della squadra non sarebbero al sicuro, infatti la società ha in mente di fare molte cessioni, in modo da finanziare il mercato.

Caldo l’asse con l’Empoli

Attualmente l’Empoli ha in rosa due giocatori arrivati in estate dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Stiamo parlando di Vasquez e Colombo, entrambi i giocatori hanno convinto la società toscana al riscatto, entrando in modo prepotente ai vertici delle gerarchie di mister D’Aversa. Il Milan avrebbe però un’idea per cedere il cartellino di entrambi i giocatori ai toscani consentendo loro di non spendere un singolo euro per entrambi i riscatti, offrendo però delle contropartite tecniche al Milan.

Si puntano Viti e Goglichidze

Il Milan ha messo gli occhi su Viti e Goglichidze dell’Empoli ormai da diversi mesi e in estate potrebbero provare l’affondo per arrivare ad entrambi i giocatori. Oltre a Vasquez e Colombo il Milan dovrà aggiungere un conguaglio economico abbastanza importante, dato che i due talenti dell’Empoli sono ambiti da mezza Serie A e non solo. Servirà quindi una certa determinazione per concludere positivamente la trattativa, ma sembrano esserci i presupposti per vedere un lieto fine.

Leggi l’articolo completo Milan-Empoli, asse caldo per l’estate: rossoneri al lavoro su una doppia operazione, su Notizie Milan.