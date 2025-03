Santi Gimenez potrebbe dire addio al Milan dopo pochi mesi

Futuro incerto per l’attaccante messicano al Milan: nonostante l’arrivo invernale, la permanenza in rossonero è tutt’altro che scontata. Il giocatore potrebbe lasciare Milano già dalla prossima stagione.

Santiago Giménez è arrivato al Milan a gennaio 2025, un colpo che ha fatto sognare i tifosi rossoneri. Il giovane attaccante messicano, prelevato dal Feyenoord per una cifra intorno ai 32 milioni di euro, si è presentato con un biglietto da visita di tutto rispetto: gol, sacrificio e una fame che ricorda quella dei grandi bomber. Il suo debutto è stato un segnale forte: un assist prezioso in Coppa Italia contro la Roma e una rete all’Empoli in campionato. In pochi mesi, ha conquistato tutti, ma il calcio, si sa, è imprevedibile, e il suo futuro potrebbe riservare colpi di scena.

Voci di un addio estivo

E se l’avventura di Giménez al Milan finisse già in estate? È l’interrogativo che circola negli ambienti rossoneri. Nonostante le prestazioni incoraggianti, il club potrebbe trovarsi a un bivio: da un lato, la voglia di costruire una squadra attorno al talento messicano; dall’altro, la tentazione di cederlo per fare cassa. Il Milan, infatti, deve tenere d’occhio i bilanci, e un’offerta sostanziosa potrebbe cambiare le carte in tavola. Inoltre, c’è chi dice che lo stesso Santiago, pur legato ai colori rossoneri, sogni un salto in un campionato top come la Premier League. A 23 anni, con un contratto lungo, è un gioiello che fa gola a molti: difficile immaginare che il mercato non bussi alla sua porta.

I pretendenti non mancano

Qualora l’addio dovesse concretizzarsi, Giménez non resterebbe certo senza squadra. In Inghilterra, Arsenal e Tottenham sono già sulle sue tracce, pronte a investire su un attaccante completo e affamato di successi. In Italia, il Napoli lo osserva con interesse, vedendo in lui un possibile sostituto di Osimhen. Non va escluso l’Atletico Madrid: Simeone apprezza il suo spirito battagliero e potrebbe portarlo nella Liga. Insomma, il destino di “Bebote” è un rebus.

