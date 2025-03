Milan, Capello disintegra Conceiçao e i suoi ragazzi: le sue parole alla Gazzetta

La leggenda rossonera non va per il sottile: critiche feroci all’atteggiamento avuto dalla squadra a Napoli. Non è stato risparmiato, ovviamente, neanche Sergio Conceiçao.

Il Milan cade per la nona volta in questo campionato e abbandona le speranze di arrivare al quarto posto in maniera definitiva. Il primo tempo è fatale ai rossoneri: prima Politano, poi Lukaku portano il Napoli avanti 2-0, una distanza troppo ampia da colmare per il Diavolo nella ripresa. Sergio Conceiçao, ancora una volta, finisce sul banco degli imputati: perché far giocare Joao Félix? Leao aveva un problemino alla coscia, ma il tecnico portoghese ha ammesso che avevano provato comunque una gara senza il numero dieci. Perché Tomori non vede più il campo dopo l’espulsione di Empoli? Pavlovic e Gabbia sono stati disastrosi al Maradona. Quello che è certo è che, dopo questa sconfitta, l’allenatore saluterà Milanello a giugno: aperto il casting per il successore.

L’analisi di Fabio Capello

Fabio Capello è intervenuto sulla Gazzetta dello Sport riguardo alla gara del Maradona. La leggenda della panchina rossonera ha toccato diversi temi, a partire dall’atteggiamento dei milanisti a Napoli. Il tecnico goriziano ha descritto il primo tempo del Diavolo, definendolo ‘scandaloso’ ed effettivamente è difficile dargli torto, visto che i padroni di casa hanno scherzato con gli ospiti nei 45 minuti iniziali. Successivamente, sono arrivate delle critiche a Conceiçao: inspiegabile inserire Joao Félix dal primo minuto al posto di Leao contro una squadra aggressiva come quella di Antonio Conte. Inoltre, Capello ha intravisto un po’ di debolezza nell’allenatore rossonero per la questione penalty: se Pulisic è il rigorista designato, deve tirarlo lui in un momento così delicato della gara e della stagione.

La difesa del Milan fa acqua

Interpellato sulla difesa, l’ex allenatore ha commentato: “Tra Fonseca prima e Conceiçao adesso, il Milan è migliorato molto poco nella fase difensiva. E poi mi chiedo: che fine ha fatto Tomori? Scomparso”. La situazione legata all’inglese è molto particolare: nel primo mese con la nuova guida tecnica ha giocato praticamente sempre poi, dopo il match vinto in Toscana contro l’Empoli, è completamente sparito dai radar. Che ci sia stato un litigio tra i due? Non è dato saperlo, ma la prestazione di Pavlovic e Gabbia non è stata all’altezza. La sensazione è che, in estate, la dirigenza dovrà intervenire ancora sul reparto difensivo: l’ex Chelsea, dopo essere finito ai margini, potrebbe richiedere la cessione e il Milan dovrà acquistare un sostituto di livello per la prossima stagione.

