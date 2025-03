Leao rischia di saltare il derby di Coppa Italia? Le news da Milanello

Il portoghese ha accusato un lieve problema fisico, ecco le ultime novità da Milanello

Rafael Leao, nonostante un piccolo fastidio fisico accusato contro il Napoli, dovrebbe essere a disposizione di Sérgio Conceição per la stracittadina in programma mercoledì sera a San Siro.

Tra l'altro nelle ultime ore si parla addirittura di un possibile esonero per l'allenatore portoghese…

L’attaccante portoghese è stato uno dei pochi a brillare nella sconfitta contro i partenopei, mettendo in apprensione la difesa avversaria con le sue accelerazioni. La sua presenza in campo è fondamentale per i rossoneri, soprattutto in una gara così delicata. Leao dovrebbe partire da titolare o sicuramente da subentrato nel derby , complice anche la prova incolore di Joao Felix nell’ultima uscita.

Una stagione ormai compromessa

Dopo la battuta d’arresto contro il Napoli, il Milan è chiamato a reagire per non compromettere ulteriormente la stagione. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo concreto e un’eventuale vittoria nel derby potrebbe dare nuova fiducia alla squadra.

Con Leao in campo, il Milan cambia volto: il portoghese è l’uomo più imprevedibile della rosa e con le sue giocate può spaccare le partite. Lo ha dimostrato anche contro il Napoli, servendo l’assist che ha portato al rigore poi fallito da Santi Gimenez.

Il Milan si affida a Leao per la svolta

La stagione dei rossoneri è ancora in bilico e il piazzamento in Champions League appare sempre più complicato. Per questo, la Coppa Italia assume un’importanza ancora maggiore. Conceição si affiderà al suo talento più cristallino per provare a battere l’Inter e regalare ai tifosi una gioia in un periodo complicato. Il derby sarà la prova del nove per Leao e per tutto il Milan, chiamato a dimostrare di poter ancora lottare per un trofeo in questa stagione.

