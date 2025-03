Conceiçao, è finita: l’annuncio sui social, il Milan cambia

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il destino dell’allenatore portoghese appare segnato: il club rossonero pronto a voltare pagina.

La sconfitta contro il Napoli ha rappresentato l’ennesima battuta d’arresto per il Milan di Sergio Conceiçao. Il 2-1 incassato al Maradona ha complicato ulteriormente la rincorsa a un piazzamento in Champions League, lasciando il club rossonero in una posizione sempre più difficile in classifica. Si parla addirittura di un possibile esonero e di un traghettatore che dovrebbe accompagnare la squadra solo fino alla fine del campionato.

Conceiçao, addio scritto: il Milan cambierà guida

L’arrivo del tecnico portoghese lo scorso 30 dicembre avrebbe dovuto dare una scossa alla squadra, ma i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. In 13 partite di Serie A, il Milan ha incassato ben cinque sconfitte, contro Juventus, Torino, Bologna, Lazio e Napoli. Un trend negativo che ha spinto la dirigenza rossonera a prendere una decisione definitiva: Conceiçao non sarà confermato per la prossima stagione.

L’annuncio di Schira e le mosse del Milan

A confermare la fine dell’avventura milanista di Conceiçao è stato il giornalista Nicolò Schira, che su X ha ribadito come i piani del club non siano cambiati. Il Milan aveva già deciso da settimane di non proseguire con l’attuale allenatore e la sconfitta contro il Napoli non ha fatto altro che rafforzare questa scelta.

Adesso, la palla passa al CEO Giorgio Furlani e al nuovo direttore sportivo, che sarà presto nominato. La società è già al lavoro per individuare il profilo giusto per guidare il Milan nella prossima stagione. La priorità sarà trovare un tecnico capace di ridare identità e competitività a una squadra che ha vissuto troppe difficoltà negli ultimi mesi.

L’addio di Conceiçao sembra ormai scritto: il Milan si prepara a voltare pagina e a iniziare un nuovo ciclo con un allenatore in grado di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.

