“Sente le sirene che arrivano da Milano”. Criscitiello spinge il tecnico in rossonero

Il futuro di Conceiçao sembra ormai segnato, mentre prende quota la candidatura del tecnico salentino per la panchina del Milan.

Il Milan è reduce da un’altra prova deludente, con la sconfitta per 2-1 contro il Napoli che ha spento le speranze di qualificazione in Champions League. I rossoneri, ormai lontani dalla lotta per i primi quattro posti, rischiano persino di restare fuori dalla Conference League, mentre la Coppa Italia rimane l’unico obiettivo concreto della stagione. Tuttavia, anche un’eventuale vittoria in coppa non basterebbe a salvare la panchina di Sergio Conceiçao, sempre più vicino all’addio.

Milan, Conceiçao ai titoli di coda: la pista Conte si riaccende

In questo scenario, il nome di Antonio Conte torna prepotentemente in orbita Milan. Il tecnico salentino, attualmente alla guida del Napoli, è stato accostato ai rossoneri già la scorsa estate, prima che il club virasse su Paulo Fonseca. Ora, secondo Michele Criscitiello, il Diavolo potrebbe rimediare a quell’occasione mancata.

Conte-Milan, segnali di apertura?

Criscitiello ha rivelato che Conte “sente le sirene che arrivano da Milano” e che il rapporto tra l’ex tecnico dell’Inter e Aurelio De Laurentiis è ai minimi termini. Pur avendo un contratto lungo con il Napoli, l’allenatore potrebbe valutare un addio anticipato in estate.

“Il Milan sa che senza Conte il Napoli non sarebbe più lo stesso” – ha aggiunto il giornalista – sottolineando come il club rossonero potrebbe finalmente affondare il colpo dopo aver rinunciato a lui lo scorso giugno. Il prossimo mercato allenatori in Serie A si preannuncia rovente e il Diavolo potrebbe essere tra i protagonisti.

La candidatura di Conte rappresenterebbe una svolta importante per il Milan, alla ricerca di un leader capace di riportare il club ai vertici. Resta da capire se questa volta la dirigenza rossonera deciderà di puntare davvero su di lui.

